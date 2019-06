© foto di Federico Gaetano

"L'ho visto male perché per me Totti doveva stare per sempre nella Roma". A parlare così sulle pagine del Corriere dello Sport è Zdenek Zeman, il quale è tornato sull'addio del Pupone al club giallorosso: "Purtroppo ci sono state situazioni che non gli hanno permesso di restare. Il direttore tecnico? Lo hanno fatto in tanti senza avere le sue competenze".

Poi sulla società: "Il problema della Roma? Quello che ha detto Totti, penso sia la società. Io sono stato esonerato, non per la sconfitta contro il Cagliari, ma per le dichiarazioni che avevo fatto qualche giorno prima, quando chiedevo il rispetto delle regole e un po’ di organizzazione".