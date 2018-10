Zeman: "Verratti il numero 1 al mondo in regia. Anche meglio di Modric"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite delle colonne della Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico del Pescara Zdenek Zeman ha parlato così di Verratti: "E' un regista che deve giocare con due interni ai fianchi. Fare il regista in due è più difficile. Lui deve giocare tanti palloni e comunque per me rende anche in Nazionale. Non sbaglia un pallone neanche in azzurro, spesso i compagni lo capiscono in ritardo. E' il più forte del mondo nel suo ruolo. Più di Modric? Per me sì".

Buffon dice che non ha nulla da invidiare a Neymar nei filtranti: "Perché Neymar presta mai la palla a qualcuno?"