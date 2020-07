Zenga: "Cacciatore oggi avrebbe giocato dal 1'. Un peccato che lui e Olsen siano andati via"

Conferenza stampa di Walter Zenga dopo Bologna-Cagliari 1-1.

Più soddisfatto del punto o preoccupato dagli infortuni?

“Abbiamo iniziato la partita bene con personalità poi sono incominciati i problemi. Avevamo già molti infortunati, ringrazio Pisacane perché ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e Lykogiannis a giocare in una posizione non sua. Abbiamo giocato con una difesa improvvisata. Non è stato neanche semplice gestire i cambi. Abbiamo preso un buon punto e per come eravamo messi era più facile mollare. Un punto che fa bene al morale”.

Arrabbiato per le scelte di Olsen e Cacciatore?

“Fa parte della vita, ognuno decide come meglio crede. Hanno discusso, hanno deciso altre cose, li ringrazio per quello che mi hanno dato in questo periodo. Cacciatore oggi avrebbe iniziato la partita ma sono considerazioni inutili”.

Cosa dice questa gara sulle ambizioni europee del Cagliari?

“Noi abbiamo iniziato con un recupero, poi abbiamo iniziato a fare punti con un assetto di squadra più attento. Con nove partite può succedere di tutto”.

Cosa ha cambiato Zenga rispetto a dicembre?

“Ho detto ai ragazzi di ripensare a quei momenti. Poi un conto è parlare a dicembre e un conto è farlo a luglio in condizioni completamente diverse. Credo però che i tifosi possano essere soddisfatti”.

Ora l'Atalanta con una difesa in emergenza

“Ci inventeremo qualcosa, penseremo positivo e che anche noi potremo fare la nostra partita. Giocheremo fino al 90’ come sempre e con volontà”.

Ormai l'assetto è quello senza regista puro?

"È una situazione particolare, dobbiamo solo avere pazienza. Poi magari giocheremo con il doppio playmaker insieme, le opzioni possono essere tante".