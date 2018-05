Zenga: "Crotone sfortunato, ma il gol nel finale è molto importante"

Walter Zenga, allenatore del Crotone, ai microfoni di Sky ha così commentato la sconfitta per 2-1 rimediata al Bentegodi contro il ChievoVerona: "Siamo andati in vantaggio, ma ce l'hanno annullato per fuorigioco. Abbiamo subito il gol dell'1-0 sulla primissima situazione di gioco a loro favore e subito dopo ci sono stato due clamorose situazione in area di rigore con salvataggio sulla linea", ha detto Zenga che prosegue. "Poi siamo rientrati in campo nella ripresa, fatto la nostra gara e cercato di fare le nostre cose: sfioriamo il pareggio, prendiamo il palo e poi subiamo la rete del 2-0 su una rimessa laterale invertita che nel calcio si vede raramente. Però, il gol alla fine ci serve per gli scontri diretti".