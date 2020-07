Zenga dopo il 2-0 contro la Juve: "Stasera il Cagliari ha dimostrato di essere un grande gruppo"

Dopo la vittoria contro la Juventus, l'allenatore del Cagliari Walter Zenga ha commentato il successo ai microfoni di DAZN: "È la miglior partita come punteggio, perché la Juve è campione d'Italia. Questo fa morale per tutti, noi abbiamo giocato anche altre partite con lo stesso piglio, la stessa attenzione. Avevamo trovato la quadra con Rog, Nandez e Nainggolan, ci mancavano tutti questi giocatori. Rog ha giocato per onore di firma, a fine primo tempo non doveva rientrare. Questa squadra non ha mai mollato, alle volte potevamo sembrare non in partita, invece questa sera hanno dimostrato di essere un grande gruppo".

A breve l'intervista integrale a Walter Zenga