Zenga e l'obiettivo del Cagliari: "Vorremmo restare tra le prime dieci in classifica"

Walter Zenga e il ritorno alla vittoria del Cagliari. Dopo il successo contro la SPAL, ai microfoni di 'Sky' il tecnico della squadra sarda ha così risposto in merito agli obiettivi per questo finale di stagione: "La concentrazione deve essere sull'oggi, non su quello che sarà. Bisogna essere positivi. Io non voglio dire nulla sul futuro: vorremmo stare nella parte sinistra ma sappiamo che non è semplice. La nostra filosofia è: abbiamo rispetto per tutti ma ce la giochiamo". Al momento, il Cagliari è decimo in classifica.

Clicca qui per l'intervista integrale rilasciata da Walter Zenga