Zenga e la conferma meritata sul campo: cambio di rotta a 360°

© foto di Federico De Luca

270 minuti ancora da giocare e tre punti di vantaggio sul terzultimo posto, con un match point da sfruttare domenica prossima al Bentegodi contro il Chievo. Il Crotone si prepara a festeggiare la seconda salvezza consecutiva e dopo una stagione piuttosto travagliata, visto l'addio di Davide Nicola, ha saputo trovare la forza per tirarsi su e per riuscire a tirarsi fuori dalla zona caldissima della classifica. I meriti sono anche di Walter Zenga, tecnico che ha preso il posto dell'allenatore che era riuscito a non retrocedere nella passata stagione dopo una rincorsa pazzesca. Arrivato in punta di piedi e con qualcuno che aveva storto il naso, l'ex portiere ha avuto la capacità di far ricredere gli scettici, trascinando attraverso il lavoro i suoi giocatori verso un'altra impresa.

Le ottime cose fatte da Zenga non si riducono però soltanto a ciò che ha fatto sul campo, dove a meno di clamorosi scivoloni si è guadagnato la conferma per la prossima stagione, visto che l'attuale tecnico del Crotone ha cambiato, in meglio, anche il suo atteggiamento davanti alle telecamere e nelle conferenze stampa. L'allenatore ha dato serenità al suo gruppo anche sotto questo punto di vista e in ottica futura potrà dare ancora tanto a una piazza che sta per ricominciare a sognare per il secondo anno consecutivo.