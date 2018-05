Zenga: "Il Napoli festeggerà, saluterà dei giocatori: siamo più motivati"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa odierna, Walter Zenga ha parlato anche delle diverse motivazioni del suo Crotone contro il Napoli. "Contro una formazione come il Napoli puoi vincere grazie alle motivazioni che hai e noi, come Crotone, ne abbiamo più di loro. Loro festeggeranno un'annata straordinaria, saranno impegnati anche a salutare alcuni che andranno via ma le loro motivazioni non si possono dire pari alle nostre".