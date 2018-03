Zenga, il suo staff e Super Trotta: i gioielli del sogno Crotone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La svolta del Crotone ha le sembianze di Walter Zenga e del suo staff di livello altissimo, con un Benny Carbone prestato al ruolo di indispensabile vice. L’ex portiere dell’Inter si sta confermando un tecnico troppo spesso sottovalutato per uno snobismo insito nel giudizio tutto italiano nei confronti di un professionista che la gavetta se l’è costruita confrontandosi e vincendo anche in campionati con cui in pochi si sarebbero “sporcati le mani”, sino a personificare il profilo che sta facendo la gioia di Crotone e della famiglia Vrenna. Un uomo che ha saputo attendere il momento del ritorno alla ribalta, meritandosi anche le scuse da parte di chi lo aveva troppo frettolosamente lasciato da parte, e che sembra aver trovato la formula magica per valorizzare i suoi gioielli più lucenti. Un nome su tutti? Quello di Marcello Trotta: l’attaccante di proprietà del Sassuolo aveva rivestito un ruolo fondamentale già nella passata stagione, sacrificandosi in un ruolo che ne aveva messo in luce la generosità e lo spirito di squadra più di quanto gli abbia fatto raccogliere quella gloria personale che solo i gol possono regalare ad un attaccante del suo potenziale. La doppietta contro un avversario di livello come la Sampdoria ha invece palesato la certezza di un giocatore in grado sì, di portare la croce, ma anche di cantare e con grandi riscontri quando si palesa la necessità di prendersi la squadra sulle spalle. Ennesimo ingrediente fondamentale di un gruppo che è pronto a ripetere il risultato di una salvezza che troppo spesso viene identificato con l’appellativo di miracolo. Non è così: competenza e lavoro sono alle spalle dei risultati conseguiti, Walter Zenga ed il suo staff sono la dimostrazione tangibile, con un Trotta così nel motore, nessun ostacolo è precluso.