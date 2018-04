Zenga: "Io sempre pro Buffon, a prescindere dalla fede calcistica"

© foto di Federico De Luca

Alla vigilia della sfida contro la Juventus, l'allenatore del Crotone Walter Zenga ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di Premium Sport: "La squadra bianconera - ha detto - si affronta con serenità e tranquillità, con i nostri principi di gioco e con la nostra attitudine a giocare la partita. La Juventus verrà a Crotone forte dei sei punti di vantaggio sul Napoli e vorrà chiudere la partita nella prima mezz'ora. Noi dovremo essere bravi a contrastarli. Lotteremo per fare la nostra partita".

Tu sei stato tra quelli che s'è schierato a favore di Buffon negli ultimi giorni.

"Io sono sempre pro Buffon, al di là della fede calcistica. Non si può criticare una persona perché reagisce e difende il suo fortino. Chiunque in quel momento avrebbe reagito in quel modo in una partita del genere e a un secondo da una impresa del genere. Io avrei fatto anche peggio, sicuramente".

Come commenta la parata di Donnarumma?

"Ha fatto un gesto grandissimo, da quattro metri e mezzo. Il tiro di Milik non era semplice".