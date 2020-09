Zenga: "Pirlo? Chi se ne frega se non ha mai allenato. Conte, puoi vincere. E tieni Radja"

“Chi se ne frega se non ha mai allenato, inizierà”. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Walter Zenga commenta così, tra le altre cose, la scelta della Juventus di puntare su Andrea Pirlo: “Ci sarà chi lo aiuterà in campo, una società che lo sosterrà. E avrà il tempo di sbagliare: una scelta del genere vuol dire che la Juve ha messo in conto anche le possibili difficoltà”.

Meglio Dzeko o Suarez?

“Tra Dybala e Ronaldo potrei giocare anche io da centravanti. A parte tutto, dipende dalle idee di Pirlo”.

Per l’Inter ora o mai più?

“No, però deve giocare per vincere lo scudetto. E non ho mai dubitato che Conte rimanesse: le sue parole sono sempre mirate. Dovrebbe smussare un po’ i toni”.

Il mercato è impostato sull’usato sicuro.

“La sensazione è che lo faccia per vincere subito. Anche perché in rosa ha comunque giocatori giovani. Mi permetto di dire una cosa: se ho Nainggolan, me lo tengo stretto”.