Zenga si affida a Simy. Per l'ultima grande occasione del nigeriano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Simeon Tochukwu Nwankwo, meglio conosciuto come Simy, ha una nuova, grande occasione. Venticinquenne di Lagos, Nigeria, ha giocato l'ultima da titolare proprio contro il Torino in questa stagione, il 15 ottobre scorso. Un assist, arrivato dopo l'unica partita stagionale dove è riuscito a segnare, ovvero nell'1-1 contro la Spal. Da lì, sprazzi e pochi sussulti, per un gigante di quasi due metri che non è mai riuscito a incidere con la maglia dei pitagorici. Walter Zenga, che sceglie un 4-4-2 atipico per affrontare il Torino di Walter Mazzarri, deve fare a meno di tantissimi giocatori e per questo ha preferito l'africano al recuperato, ma chiaramente non ancora al top, Marco Tumminello. Per Simy, arrivato a Crotone due estati fa, dopo quattro gol complessivi in 22 partite la scorsa stagione tra Serie A e Coppa Italia, un'altra occasione. Forse l'ultima, con la maglia del Crotone, per cercare il riscatto in Italia.