Zenga: "Vedo dai titoli che mi avete già fatto fuori. Vorrei restare 2 anni su una panchina..."

vedi letture

Walter Zenga si toglie più di qualche sassolino dalle scarpe dopo la vittoria del suo Cagliari contro la Juventus. Questa la sua intervista ai microfoni di 'Sky' dopo il 2-0 contro i campioni d'Italia: "Questa è una partita che i ragazzi meritavano di giocare, hanno fatto davvero tanti sforzi per arrivare alla fine del campionato. Hanno interpretato il match con voglia e attenzione, sono contento per loro e per la gente. Io cosa devo fare, ho preso una squadra il 18 maggio, non sono mai riuscito ad allenarla come avrei voluto. La cosa buona è che abbiamo proposto azioni che abbiamo provato poche volte in allenamento e sono convinto che allenandola tutti i giorni questa squadra può dare soddisfazioni e potrebbe darmi soddisfazioni. Però poi il mio futuro non dipende da me, dipende da altri, vedo che nei titoli mi avete già fatto fuori... Se volete liberarmi da qui verrò lì in studio", ha detto Zenga che prosegue. "L'unica cosa che non condivido è cambiare l'idea su un allenatore per una vittoria, un pareggio o una sconfitta, bisogna sempre vedere il lavoro. A me piacerebbe per una volta stare un paio d'anno in un club, fare quello che ha fatto De Zerbi al Sassuolo o Liverani al Lecce. Secondo me, se io riesco a lavorare con calma in una squadra probabilmente qualcosa di buono riesco a cavare fuori".