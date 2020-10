Zenit-Brugge, Malcom e Diatta le due stelle. Ma non mancano i talenti in rampa di lancio

Lo Zenit campione di Russia ha voglia di primeggiare anche in Europa. Per farlo dovrà passare un girone in cui sono presenti anche Lazio e Borussia Dortmund, non proprio gli avversari più morbidi. Ma la Champions, si sa, di partite semplici non vuol neanche sentirne parlare. Un pensiero ricorrente anche in casa Brugge: il club belga, dopo un avvio stentato, in campionato ha messo insieme 6 risultati utili consecutivi che lo hanno portato fino alla vetta della classifica.

Le stelle

Zenit - Malcom

A Bordeaux ha fatto tante meraviglie al punto da provocare una clamorosa telenovela di mercato che ha visto protagonista la Roma, scippata in aeroporto dal Barcellona. In Catalogna non sono andate bene le cose tanto da essere "spedito" a suon di rubli in Russia. Condizionato dagli infortuni e dall'ostilità di una frangia della tifoseria poco amichevole nei confronti dei calciatori di colore, Malcom quando è potuto rientrare in campo ha saputo anche fare la differenza.

Club Brugge - Krépin Diatta

Esterno d'attacco che può giocare su entrambe le corsie, 21 anni, è stato pescato in Norvegia al costo di 2 milioni di euro. Il suo valore oggi è decuplicato. L'impatto con la porta avversaria è migliorato in questo inizio stagione, già 3 reti in 6 partite.

Le possibili rivelazioni

Zenit - Andrey Mostovoy

Ala sinistra di 22 anni, è stato appena convocato dal ct della Russia Stanislav Cherchesov per i prossimi impegni internazionali. Nella passata stagione si è fatto le ossa al Krasnodar, dove ha contribuito alla qualificazione in Champions della squadra segnando 6 reti e servendo 5 assist.

Club Brugge - Odilon Kossounou

19 anni, grande fisico (190 cm) ma ciò non gli impedisce anche di avere una buona velocità. Fra le qualità anche la duttilità, dato che può essere impiegato anche come mediano. Il Brugge lo ha scovato in Svezia, pagando 3.80 milioni all'Hammarby.

Le probabili formazioni

Zenit (4-4-2)

Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakits’kyy, Zhirkov; Erokhin, Ozdoev, Barrios, Kuzyaev; Azmoun, Dzyuba

Club Brugge (4-3-3)

Horvath; Mata, Mechele, Ricca, Sobol; Balanta, Rits, Vormer; Vanaken, Dennis, Diatta