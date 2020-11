Zenit, contro la Lazio ultima chance per sperare negli ottavi. Aspettando Erokhin

Zero punti in due gare, con il posto di Semak a rischio in caso di mancata immediata svolta: l'ottobre rosso dello Zenit San Pietroburgo ha regalato ben poche soddisfazioni al collettivo russo, che oltre a parzialmente compromettere il proprio cammino europeo ha anche ceduto il passo in classifica al CSKA Mosca perdendo in casa contro il Rubin Kazan. Un momento difficile, che ha però segnato la crescita esponenziale di Aleksandr Erokhin, in gol quattro volte nelle ultime cinque sfide giocate. Tutte reti realizzate in Premier League russa: contro la Lazio Semak gli chiederà di sbloccarsi anche a livello europeo, anche per far fronte alle pesantissime assenze di Azmoun, Malcom e Driussi, che hanno menomato il reparto offensivo dello Zenit.