Zenit, Dzyuba: "Guardiamo tutti la Serie A: la Lazio è forte ma dobbiamo vincere"

Insieme al tecnico dello Zenit Semak, anche Artem Dzyuba - attaccante della squadra russa - è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio. Ecco le sue parole:

Che partita sarà con la Lazio?

"Oggi analizzeremo la Lazio nel dettaglio, ma guardiamo tutti la Serie A e sappiamo che i biancocelesti sono una squadra molto forte e interessante, anche se giocano con cinque difensori. Immobile è un grande attaccante ed è un ragazzo in fiducia. Non ho dubbi: ci aspetta una partita meravigliosa".

Le difficoltà di giocare con un calendario così denso di impegni:

"Non è facile, ci sono tante partite. Questa è la prima volta che mi imbatto in questo, e non si tratta di età. Ma questa è un'esperienza e devi affrontarla con dignità. Siamo una squadra e dobbiamo andare così senza far vacillare la barca ".

Cosa dovrete cambiare domani dopo le due sconfitte consecutive con Bruges e Dortmund?

"Dobbiamo vincere a tutti i costi. Contro il Bruges avremmo dovuto giocare con più aggressività, come abbiamo fatto nei venti minuti dopo lo svantaggio. Sono sicuro che sceglieremo il modulo e la tattica giusti per fare risultato, che è la cosa più importante".