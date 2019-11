Zenit guarda in A, il ds: "Mi piace Chiesa. Emre Can? L'avevo seguito..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Ribalta, ds dello Zenit, ha svelato due possibili obiettivi di mercato di Serie A in un'intervista rilasciata a Tuttosport: "Mi piace Chiesa. Ma sarebbe bello avere ancora qua Marchisio. Quando ha giocato, Claudio ha fatto molto bene. Peccato per l'infortunio, è stato un po' sfortunato. Emre Can? Adesso non sono concentrato sui rinforzi, a gennaio si vedrà. Quando lavoravo per la Juve lo avevo seguito diverse volte anche io. Di sicuro ingaggiare uno come Emre Can a scadenza è stata un'ottima operazione per i bianconeri", le parole dell'ex dirigente della Juventus.