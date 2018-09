Zenit, il ds Ribalta racconta l'affare Marchisio: "Interessato fin da subito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Quando il 17 agosto ho saputo che Marchisio aveva rescisso il contratto, ho subito chiamato Claudio". Il trasferimento di Marchisio allo Zenit San Pietroburgo nasce così, senza intermediari, grazie alla conoscenza personale tra il Principino e Javier Ribalta, oggi direttore sportivo del club russo, ma in passato osservatore e capo scouting di Torino, Milan, Novara, Juventus e Manchester United. Che racconta a Tuttosport la trattativa: "Lo avevo conosciuto bene nei miei cinque anni alla Juventus. Mi è sembrato interessato e intrigato dal nostro progetto fin dal primo istante, sinceramente non ho mai temuto potesse scegliere un club diverso. Claudio, già al primo colloquio telefonico, è stato molto chiaro sulle sue due priorità. La prima: una squadra che gli consentisse di non incrociare la Juventus da avversario per rispetto dei tifosi bianconeri. La seconda: lottare per vincere, che per lui è importantissimo".

Indosserà la maglia numero 10.

"Sì, ma soltanto perché l’8 era occupato da Kranevitter e per motivi regolamentari non si poteva più cambiare".

Le fa effetto vedere Cristiano Ronaldo alla Juventus?

"Devo ammettere che fino all’ultimo non ci ho creduto, seppur fossi in contatto con Paratici. Quelli di CR7 mi sembravano costi non da Juve. Un colpo storico per Agnelli, Marotta e Fabio. I campioni alla Juve sono sempre venuti volentieri, ma Ronaldo sicuramente avrà un effetto positivo anche sul mercato".

Il rimpianto di mercato alla Juve e allo United?

"Degli anni in bianconero dico Gimenez dell’Atletico Madrid: diciamo che quando giocava nel Danubio mi sono attivato in ritardo. A Manchester ho lavorato solo lo scorso anno, mi sarebbe piaciuto prendere Emre Can e Goretzka a parametro zero".

In futuro vede più possibile il ritorno di Pogba alla Juventus, un altro parametro d’oro alla Rabiot o un colpaccio alla Marcelo?

"Marcelo. Gli altri due mi sembrano impossibili".