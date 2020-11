Zenit, il tecnico Semak: "Spalletti e Capello mi hanno arricchito. Lazio squadra di grande qualità"

Sergej Semak, tecnico dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della gara di questa sera contro la Lazio: "Ci aspetta una partita difficile contro un avversario di prima qualità che ha ritrovato quasi tutti i giocatori, mentre a noi mancano elementi importanti. A livello di risultati finora non mi è andata bene in Italia, ma non smetto mai di ammirare questo Paese. Io vice di Spalletti e di Capello in Nazionale? La possibilità di lavorare con professionisti come Spalletti e Capello mi ha arricchito".