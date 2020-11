Zenit-Lazio 1-1, Condò: "Caicedo spacca le partite. E ora si può pensare anche al 1° posto"

vedi letture

Il giornalista Paolo Condò, presente negli studi di 'Sky', ha così commentato il pareggio per 1-1 tra Zenit San Pietroburgo e Lazio: "E' stata una impresa almeno media, rimontare un gol è stato molto meritorio - ha detto -. La Lazio ha rischiato di andare sotto 2-0 ma non ha mollato mai e dopo ha avuto anche l'occasione per andare sul 2-1. In pochi giorni Caicedo ha messo le cose apposto prima in campionato e poi in Champions League, è un dodicesimo preziosissimo. Mi viene da pensare che Simone Inzaghi, che anche oggi lo lascia in panchina, lo fa perché sa di poter contare su un giocatore che a gara in corso spacca le partite. Questo è un pareggio che vale tanto in chiave qualificazione, la Lazio ha battuto in casa l'avversaria più forte e ha pareggiato sui campi delle due squadre che erano accreditate come le rivali per il secondo posto. A questo punto, puoi anche pensare di andare a Dortmund con due risultati su tre per arrivare primo e questa sarebbe una grande cosa".