Zenit, Marchisio: "Stagione dura. Puntiamo all'Europa League"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, oggi allo Zenit San Pietroburgo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La stagione non è facile, ci sono ottime squadre sia in campionato che in Europa ma siamo partiti bene e siamo in testa alla classifica. La prossima gara in Europa League sarà quella chiave per i sedicesimi, poi penseremo solo al campionato. Il livello è alto, ci sono grandi squadre come il Chelsea di Sarri, poi scenderanno anche le formazioni dalla Champions League e dovremo farci trovare preparati anche dopo la lunga sosta invernale. Non penso a incontrare le squadre italiane, mi importa solo di vincere e andare il più avanti possibile nella competizione".