Zenit, Semak: "Champions? Per andare avanti servivano rinforzi durante l'estate"

Alla vigilia della sfida di Champions League con il Brugge, il tecnico dello Zenit Sergei Semak ha parlato in conferenza stampa: "Conosciamo perfettamente la nostra situazione. Cercheremo di giocare come sempre. Sappiamo che dobbiamo segnare, daremo il massimo per portare a casa il risultato.

Cosa non ha funzionato in Champions?

"Per passare il girone avremmo dovuto rafforzare la squadra in alcuni ruoli durante l'estate. Ovviamente anche il cattivo stato di forma dei nostri giocatori migliori non ci ha reso la vita facile".

Ancora problemi Dzyuba?

"Ha avuto un piccolo infortunio durante l'ultima sfida, si tratta di un problema nuovo. Decideremo fra oggi e domani se giocherà".