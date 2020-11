Zenit, Semak: "Malcom e Azmoun assenti. Focolaio Lazio? Penso alla mia squadra"

Sergei Semak, allenatore dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato insieme a Dzyuba in conferenza alla vigilia del match di Champions con la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

L'importanza di vincere domani?

"Dobbiamo fare tutto il possibile per ottenere la vittoria. Naturalmente la questione dell'equilibrio è sempre molto importante, ma sono certo che tutti quelli che entreranno in campo daranno il massimo con tutte le proprie forze. Sono contento per Sasha Erokhin: ha ricevuto una chiamata dalla nazionale, gioca in modo molto efficace e utile"

Dzyuba e Azmoun possono giocare?

"Dzyuba è pronto e ci sarà. Azmoun invece ancora non è disponibile: sta seguendo un proprio programma individuale. Anche Malcom, Driussi e Musaev non ci saranno".

Il focolaio Covid nella Lazio può influenzare la partita?

"Posso rispondere solo a questioni inerenti alla mia squadra".

Possibile vedere una difesa a tre?

"Dipende dai giocatori, devono avere delle precise caratteristiche per consentire la difesa a tre. L'abbiamo provata l'anno scorso: per domani è possibile ma mi sembra poco probabile".