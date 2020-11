Zenit, Semak: "Meritavamo la vittoria"

Lo Zenit, nonostante il vantaggio iniziale, non riesce a battere la Lazio in emergenza e rimane ultimo nel girone F di Champions League dopo 3 turni. Una delusione, quella legata al risultato, difficile da mandare giù per il tecnico Sergei Semak, che al sito ufficiale del club, non nasconde la propria amarezza: "Nel primo tempo abbiamo controllato di più la palla. Dopo il gol, la Lazio ha iniziato a giocare in modo più aggressivo ed è stato più difficile. E' un peccato non essere riusciti a segnare ancora, avremmo meritato di vincere" le sue parole. Adesso, per i russi, il passaggio del turno diventa particolarmente complicato ma il tecnico, nonostante la missione sembra quasi impossibile, non vuole perdere la speranza: "Ci sono piccole possibilità per noi, in due partite casalinghe abbiamo fatto solo un punto. Il vero rammarico è non essere riusciti a vincere contro il Bruges dove meritavamo di vincere" ha concluso.