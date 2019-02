© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non esistono possibilità che Cristiano Ronaldo lasci la Juventus a fine stagione, scrive oggi Tuttosport. Il quotidiano riparte dalle voci, assolutamente non confermate, circolate nelle scorse ore che parlavano di un CR7 dubbioso sul suo futuro bianconero dopo la fine del campionato. Il portoghese, si legge, è assolutamente soddisfatto dei suoi primi mesi torinesi e dell'impatto avuto col mondo bianconero e pensa solo e soltanto alla remuntada in vista del ritorno contro l'Atletico Madrid. Pronto, eventualmente, a dare di nuovo l'assalto alla Champions il prossimo anno con la maglia della Juve.