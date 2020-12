Zero gol al Friuli all'intervallo: meglio l’Udinese, il Crotone tiene. Problemi per De Paul

Ai punti, l’Udinese sarebbe avanti. Ma nel calcio contano i gol, e il primo tempo della gara contro il Crotone finisce senza reti. 0-0 al Friuli mentre bianconeri e rossoblù si avviano negli spogliatoi per il classico tè caldo. Più pericolosi, in una prima frazione di gioco decisamente equilibrata, i padroni di casa: l’Udinese va anche a segno al 21’ con Pussetto, ma la rete è annullata per evidente posizione irregolare dell’argentino sul tocco morbido del connazionale De Paul. Proprio quest’ultimo si rende protagonista di una delle migliori azioni in assoluto di questi 45’, prodigandosi in un coast to coast al termine del quale Nestorovski telefona a Cordaz il suggerimento del compagno. Buona la prova dei pitagorici, arrivati però alla porta di Musso soltanto nei primissimi minuti con una punizione di Messias e poi ancora con quest’ultimo che ha tentato nel finale un’improbabile conclusione dal cerchio di centrocampo. Brivido per l’Udinese e Gotti nel finale: De Paul si accascia a terra lamentando un dolore al ginocchio destro. Da capire se l’argentino, rientrato in campo visibilmente in difficoltà, sarà in grado di continuare la partita nella ripresa.