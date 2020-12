Zero gol e due cartellini rossi: la Roma pareggia col Sassuolo, tra mille polemiche arbitrali

Pomeriggio senza gol e con due cartellini rosso per la Roma di Paulo Fonseca, che non è andata oltre lo 0-0 contro il Sassuolo all'Olimpico. Prima l'espulsione di Pedro al 40', poi quella dell'allenatore dopo la fine del primo tempo, con lo stesso tecnico portoghese che dopo la partita si è lamentato per la direzione di gara dell'arbitro Maresca: "Non capisco il primo giallo a Pedro", ha affermato l'allenatore, che si è detto comunque orgoglioso dei suoi ragazzi che anche nel secondo tempo hanno cercato di vincere la partita.

Sugli scudi Leonardo Spinazzola, il migliore in campo nella gara dell'Olimpico, mentre pesa tanto nella valutazione il rosso preso da Pedro, ingenuo nel commettere il secondo giallo. Lavoro sporco invece per Dzeko, che non è riuscito a essere pericoloso in zona gol.