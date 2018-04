Zero gol tra Atalanta e Inter, un pareggio che non serve a nessuno

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è concluso l’ultimo dei quattro anticipi in programma oggi per la 32a giornata della Serie A, solo 0-0 tra Atalanta e Inter. Dopo cinquanta minuti in cui si è vista più la squadra di casa, è uscita fuori quella di Spalletti. Tante emozioni, ma nessun gol e un pareggio che potrebbe non servire a nessuna delle due nella corsa verso i rispettivi obiettivi.