Zero occasioni e poco ritmo, al Rigamonti vince la noia: 0-0 al 45’ tra Brescia e Parma

Tanto caldo, ma poche emozioni. Il primo tempo del Rigamonti tra Brescia e Parma termina 0-0: qualche occasione estemporanea, ma il numero dei tiri in porta rasenta lo zero. Ritmi smorzati da una temperatura elevata, si è visto davvero poco spettacolo da entrambe le parti. Da segnalare l’errore nel finale del direttore di gara: anziché dare il vantaggio su fallo di mano di Mateju - con Gervinho praticamente in porta -, Maggioni ha fischiato il fallo interrompendo una potenziale azione pericolosa. Errori e disattenzioni da tutte le parti, ma nessun gol nei primi 45’ di gioco.

POCHE OCCASIONI - La prima occasione del match arriva al 10’: errore di Mangraviti in chiusura, Kulusevski scappa via alla difesa di bresciana e scarta Andrenacci, ma il tiro termina alto. Il Brescia si vede pochissimo in attacco, i due esterni provano a rientrare in campo per poter cercare spazi, ma il Parma chiude ogni varco.

RITMI LENTISSIMI - Al 25’ Kucka prova a rompere la monotonia con un tiro dal limite, palla che però termina ampiamente sul fondo. Al 30’ il centrocampista slovacco ci prova ancora su calcio di punizione, sfera che rotola lontana dalla porta difesa da Andrenacci. Al 36’ Ayè prova l’azione personale, la sua conclusione sul primo palo viene respinta da Sepe. Nel finale si vede anche la squadra di casa con Tonali, punizione defilata dal limite sinistro dell’area che viene deviata in corner da un colpo di testa di Kucka. Nulla da segnalare dopo i 2' di recupero, si va negli spogliatoi con il punteggio fermo sullo 0-0.