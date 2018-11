Zero punti a Torino, ma il Cagliari di Maran è sulla strada giusta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un pizzico di amarezza, ma anche tante conferme. Il Cagliari lascia l'Allianz Stadium senza punti e con un risultato (3-1) più pesante di quello che avrebbe meritato. Eppure, ancora una volta Rolando Maran può essere contento della sconfitta contro la Juventus. È un passo falso indolore, perché non è da queste serate che i rossoblù devono ottenere i punti necessari a salvarsi. Soprattutto, perché la prestazione di Torino certifica che i rossoblù sono sulla giusta strada.

A livello di palleggio, i sardi hanno tenuto per larghi tratti il passo della Juventus. Senza andare in affanno, senza soffrire la qualità della squadra bianconera. Gli avanti cagliaritani si sono resi pericolosi sotto porta, e anche questa è una buona notizia: con un po' di precisione in più, poteva essere 2-2. Cragno ha confermato di poter dire la sua anche ad altissimi livelli, al netto della serata no di Bradaric (che fino all'autorete era però stato uno dei migliori) l'unica vera nota indolore arriva dalla difesa. Contro Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Douglas Costa, però, sbandare è un errore perdonabile. E la Juve, a livello di calendario, era una sorta di boa: ora ci sono SPAL, Torino e Frosinone, prima di un nuovo ciclo da incubo (Roma, Napoli, Lazio). I punti, per Maran & Co, possono e devono arrivare da quelle gare.