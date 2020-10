Zero punti in tre gare per il Toro, Giampaolo: "Sinceramente contavo di fare un po' meglio..."

Intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta col Cagliari, mister Marco Giampaolo ha fatto anche un primo bilancio sulla sua avventura al Torino: "Sapevo già che la strada sarebbe stata in salita, contavo magari di fare qualche punto per galleggiare meglio. E finora di punti non ne abbiamo fatti... Non siamo arrivati adeguatamente preparati all'esordio con la Fiorentina. Alla seconda partita ci siamo trovati contro l'Atalanta, che oltre alle sue qualità ha una fiducia diversa dalla nostra. Noi stiamo pagando anche i pochi punti del finale della scorsa stagione. Questa situazione ci mette in salita, dobbiamo pensare che le partite diventano determinanti", le sue parole sugli zero punti in tre gare di Serie A dei granata.