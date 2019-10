Zero risultati e poco gioco: Sassuolo dove sei?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Situazione non semplice in casa Sassuolo. Le aspettative stagionali erano sicuramente altre. E' vero, manca il recupero con il Brescia ma in 9 giornate il Sassuolo ha collezionato solo 9 punti (3 vittorie e 6 sconfitte). Le giustificazioni sono tante: i giocatori arrivati alla spicciolata nel corso del mercato estivo (in particolare il difensore centrale tanto voluto dal tecnico e arrivato a campionato già iniziato, elemento fondamentale nel gioco del tecnico bresciano) gli infortuni, il calendario non semplice, ma anche i punti rivedibili sono tanti. De Zerbi non ha ancora trovato la quadra. Tante idee, tanti gli esperimenti, tanti i cambi di modulo e di uomini ma pochi risultati e quest'anno il campionato, come ripetono da più parti, è molto equilibrato e non sembra concedere altro tempo. Lo scorso anno il Sassuolo ha chiuso all'11° posto, strappando applausi in diverse occasioni. Quest'anno i neroverdi sembrano avere un'altra anima, specie nell'ultimo mese, appaiono meno convinti, e sembrano non aver trovato ancora la loro identità.

ZERO CONTINUITÀ - Dopo aver vinto le prime due gare casalinghe di questo campionato, il Sassuolo ha perso le tre più recenti: i neroverdi non perdevano tre incontri interni consecutivi in Serie A da novembre 2017. Inoltre, è da settembre 2018 che il Sassuolo, vittorioso nell’ultima trasferta di campionato contro il Verona, non infila due vittorie consecutive in Serie A. Mancano risultati, manca continuità di risultati e sta mancando anche il gioco, il vero simbolo di questa squadra. Contro il Verona era giusto esaltare il carattere della squadra: i neroverdi hanno messo in campo la giusta determinazione, mettendosi al pari degli avversari, e hanno portato a casa i 3 punti con grande spirito di sacrificio, anche con un pizzico di fortuna che non guasta mai (2 pali a 1) e che ieri ha già chiesto il conto (vedi l'errore di Duncan sull'1-2, il clamoroso errore in zona gol di Marlon nel recupero). Dopo il ko con la Fiorentina è altrettanto giusto rimarcare i demeriti della squadra che è sparita dal campo nella ripresa e ha gettato al vento quanto di buono costruito nel primo tempo.

LECCE DECISIVA - "E' mancato lo spirito propositivo - ha detto ieri De Zerbi dopo la gara - il gusto di giocare ma questo lo risolviamo velocemente. Ho detto prima allo staff che abbiamo mille giustificazioni, gli infortuni, ma voglio morire giocando. Se prendiamo gol è colpa mia, se la teniamo molto è colpa mia ma devono rispettare la loro storia e del Sassuolo. Io non baratto nulla. A Verona capivo la situazione ma quando si può giocare, si deve giocare sempre, a costo di perdere ma bisogna giocare sempre, poi vediamo il resto". Questo lo spirito del tecnico che non indietreggia ma il Sassuolo in questo momento è quartultimo, con due soli punti di vantaggio sulla zona retrocessione. I risultati negativi di questo avvio hanno minato anche alcune certezze nello spogliatoio ed è naturale. Al tecnico, che ha vinto 12 partite su 47 da quando è a Sassuolo, meno del 25%, con sole 7 vittorie dal settembre dello scorso anno ad ora, il compito di invertire la rotta. La sfida salvezza con il Lecce di domenica prossima è già il primo spartiacque della stagione neroverdi.