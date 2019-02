Zero vittorie in casa. Frosinone, così salvarsi è un miraggio

Si dice che la salvezza sia "un traguardo da conquistare in casa". Se dovessimo tener fede a questo principio, però, il Frosinone sarebbe già spacciato: in 11 gare disputate al Benito Stirpe, la formazione di Marco Baroni ha conquistato solo cinque punti, frutto di altrettanti pareggi e ben sei sconfitte. In trasferta il rendimento migliora leggermente, perché i ciociari sono riusciti a vincere in due occasioni, contro due dirette concorrenti come SPAL e Bologna e in maniera piuttosto netta. I numeri non sorridono, eppure la salvezza è distante solo cinque lunghezze.

Il mister dei laziali, a fine partita, ha elogiato la prestazione dei suoi, ben sapendo che l'avversario era più forte e che la strada sia lunga, con tanti punti ancora a disposizione: "Ci abbiamo provato, purtroppo non siamo stati fortunati o in alcune occasioni freddi a chiudere. La squadra ha giocato con coraggio e ha messo in difficoltà la Lazio, abbiamo tenuto anche quattro punte in campo. Abbiamo fatto di tutto, in questo momento non ci sono punti, ma l'atteggiamento della squadra mi soddisfa, quindi andiamo avanti così". Magari cominciando a rendere lo Stirpe un fortino davvero inespugnabile, anche se il calendario non arriva in soccorso di Ciano e soci.