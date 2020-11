Zhang esalta Conte: "È salito alla guida dell'Inter e da subito è diventato un vero leader"

vedi letture

Durante il discorso agli azionisti, nell'occasione della presentazione del bilancio, Steven Zhang ha definito molto positivi i risultati ottenuti nel corso della scorsa stagione. "All’inizio dell’anno scorso ci eravamo posti un obiettivo ambizioso: iniziare a mettere solide basi per costruire una Nuova Era che in maniera graduale deve riportare l’Inter alla vittoria. L’obiettivo della stagione scorsa era quello di iniziare a creare una mentalità vincente, con senso di appartenenza e spirito di sacrificio. Poi provare a ridurre il gap con i nostri competitor. In Antonio abbiamo identificato tutte le qualità professionali ed umane per compiere questa missione. Antonio è salito alla guida dell’Inter e da subito ne è diventato un vero leader".