Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato così al portale cinese Sina.com dopo la partita che i nerazzurri hanno giocato nella sua Nanchino, mercoledì scorso, contro la Juventus: "Molte volte, tutti guardano al club, prestano attenzione ai giocatori, ma penso che la cosa più importante per me sia il miglioramento dell'intera gestione negli ultimi tre anni, in particolare dal punto di vista del valore della nostra attività e del nostro brand. Lo si può vedere: in passato la squadra di calcio europea era più una piccola organizzazione, ora devi diventare una società forte. I club calcistici vanno considerati come un'impresa molto forte e profondamente impegnata nelle operazioni”.

Presidente a soli 27 anni?

"L'età non è una limitazione per i cinesi, ma una cosa così è davvero rara nei club europei e persino nell'intero mondo del calcio europeo. Forse sono visto ancora come uno straniero. Quando entro nei locali, noto che molte persone hanno i capelli bianchi e mi guardano come se fossi un bambino. Ecco, per loro forse sono ancora un bambino. Ma penso che questo sia uno shock per la comunità calcistica europea. Penso di poter portare loro un po’ di innovazione e di energie nuove. Solo tre anni fa, guardavo raramente le partite di calcio, improvvisamente la vita mi ha giocato uno scherzo e mi ha dato l'opportunità di farlo. Questa è davvero una sfida, ma sento che per uno degli anni ’90 non esistono sfide impossibili da accettare. Il mio lavoro è appena cominciato”.