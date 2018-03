Zhang jr: "La confusione che stanno facendo non fermerà l'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Messaggio di Steven Zhang, figlio del proprietario dell'Inter, Jindong Zhang, tramite i social network sul momento nerazzurro. "Credo che alcuni non capiscano le confusione che stanno facendo. Non smetterò mai di far crescere il progetto, di combattere, di portare e diffondere la passione per i colori nerazzurri nel mondo. Non lasciatevi abbattere da chi è negativo -scrive Zhang jr-. PS: complimenti alla Primavera per il Viareggio. Chi è pronto per il week-end? So che oltre 60mila interisti lo sono...".