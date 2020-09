Zhang: "L'incontro con Conte? I media lo hanno drammatizzato, lui era molto sereno"

vedi letture

"I toni di quell'incontro sono stati drammatizzati". Parola di Steven Zhang. Il presidente dell'Inter, intervistato oggi dal Corriere della Sera, torna così sul famoso vertice di Somma Lombardo con Marotta, Ausilio e soprattutto Antonio Conte: "Ci serviva una riflessione e ho trovato l'allenatore sereno, lontano dai toni raccontati dai media".

Ma le sue riflessioni non sono state esagerate o drammatizzate da nessuno.

"Vive la partita con grande intensità. Poi quando si siede al tavolo esprime le sue idee in modo pacato. È successo con lui in quel vertice: il film raccontato è stato molto diverso dalla realtà. E stiamo parlando di uno dei tanti incontri, anche giornalieri, che servono a sistemare questioni organizzative per far crescere l'Inter".