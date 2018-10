Zhang: "L'Inter avrà massimo sostegno per competere ai massimi livelli"

Fonte: inter.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Steven Zhang è stato nominato oggi nuovo Presidente di F.C. Internazionale Milano S.p.A. in occasione dell'annuale assemblea degli azionisti tenutasi presso l'Hotel Magna Pars Suites a Milano. Parlando agli azionisti nel giorno della sua nomina, il ventiseienne Steven Zhang ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso oggi di poter guidare questo club verso una nuova era. Sento la responsabilità di soddisfare la passione di milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo e sono più che pronto ad accettare la sfida che la nomina a Presidente pone, nel 110º anno di vita di questo prestigioso club. Continueremo a concentrarci prima di tutto sulle prestazioni sportive, assicurandoci che la squadra abbia tutto il sostegno necessario per competere ed essere vincente ai massimi livelli, sul palcoscenico nazionale e internazionale. Fuori dal campo, renderemo l'Inter un'azienda altrettanto forte e competitiva. Dobbiamo creare forti competenze nell'area commerciale e nell'area marketing, rafforzando ulteriormente anche l'area dirigenziale. Nel frattempo, continueremo ad ampliare il raggio d'azione dei nostri affari a livello mondiale e continueremo ad esplorare in profondità le possibilità forniteci dalla gestione digitale e dalle comunicazioni digitali, per fare dell'Inter un leader in campo tecnologico. Inoltre, dobbiamo ricordarci che l'Inter non è solamente una squadra di calcio e che la sua funzione non si limita al terreno di gioco. Continueremo a porre l'accento sui valori sportivi della competizione pulita, del fair play e della sportività. Assieme ai nostri stakeholder, diffonderemo energia positiva e messaggi rivolti non solo ai nostri tifosi ma alla società intera. Credo che con il vostro aiuto io sia ora in grado di affrontare le prossime tappe. Insieme, possiamo guidare questo club verso una nuova era di successi", le sue parole.