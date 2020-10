Zhang: "L'obiettivo è essere competitivi ai massimi livelli. Dobbiamo cercare di vincere"

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha parlato a SportLab, contenitore di approfondimento pensato per i 75 anni di Corriere dello Sport e Tuttosport. "Organizzare lo sport con società legate all'intrattenimento è una delle visioni a cui ognuno di noi deve lavorare, per diffondere la gioia intorno a noi. Dobbiamo cercare di vincere, o comunque impegnarsi per giocare al meglio. Occorre una società stabile, risultati finanziari e un'ottima organizzazione. Rendere felici chi ci guarda e dare energia positiva con risultati in campo e finanziari sono le chiavi. Questo è stato il nostro lavoro negli scorsi tre anni e lo sarà per i prossimi 10, 20 anni, forse per sempre. Abbiamo mostrato al mondo che abbiamo l'abilità per competere al massimo livello, sono felice di avere messo insieme un gruppo di persone nello spogliatoio e fuori che crede nel progetto. Tutti devono collaborare per raggiungere questo scopo, tutti sanno che è l'obiettivo".