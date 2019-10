© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano le prime parole da parte di Steven Zhang, presidente dell'Inter, che durante l'assemblea degli azionisti è intervenuto in conferenza stampa: "Questo processo è partito tre anni fa e l'obiettivo è rimasto lo stesso: portare la società ai vertici puntando sempre al massimo. Oggi siamo qui per costruire un club solido sulle fondamenta poste tre anni fa. Lavoriamo per il lungo periodo ancora oggi e guardiamo a questo club da un punto di vista completamente diverso perché la situazione è completamente diversa rispetto al 2016 e con gli sforzi di ognuno di noi il club ha cambiato destino. La nuova Inter è mondiale, innovativa, dà prova di sé sul campo. Vince e diverte i nostri tifosi. L'Inter è molto più innovativa di tre anni fa, per far sì che sia ancora più innovativa dobbiamo fare attenzione ai nostri tifosi. Oggi il successo non dipende solo da 90'. Ogni iniziativa del club, anche fuori dal campo, influenza la nostra performance. Siamo diventati un'azienda che coinvolge le persone a 360°, con dimensioni mondiali".

