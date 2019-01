Zhang: "Lavoriamo per rendere l'Inter un top club a livello mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha commentato così ai canali ufficiali del club la cessione del 31% delle quote del club: "Nel 2018, grazie al lavoro di tutto lo staff, della dirigenza, del settore tecnico e dei giocatori, abbiamo raggiunto ottimi risultati dal punto di vista sportivo, della crescita commerciale e delle innovazioni in termini di marketing e media. Questo ci dà molta fiducia per la crescita futura del Club e ha portato all'interesse di LionRock Capital. In aggiunta a questa partnership, intendiamo stabilire ulteriori rapporti e relazioni commerciali e sportive a livello globale. Assieme ai nostri partner, continuiamo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo principale - rendere l'Inter un top club a livello mondiale, dentro e fuori dal campo, e fornire la migliore esperienza possibile ai milioni di tifosi interisti sparsi per il mondo".