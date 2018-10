Zhang vola alto: "Voglio solo rendere l'Inter il miglior club del mondo"

Steven Zhang, presidente dell'Inter, parla così a margine dell'Assemblea degli Azionisti dei suoi obiettivi per il futuro del club: "Oggi, due anni dopo dalla mia prima Assemblea, inizia una nuova era per l'Inter. Fin dall'inizio abbiamo lavorato con chiarezza, rilevando uno dei club più gloriosi al mondo. Una passione e una fede. I risultati dicono che abbiamo mantenuto la nostra parola. Cresciamo su tutti i nostri asset, come spiegato da Antonello, ma ora vogliamo continuare a rendere l'Inter sempre più vincente e innovativa. Un'eredità, quella della famiglia Moratti, importante. Sono pronto a raccogliere questa sfida nel 110° anno di vita del club. I risultati sul campo vengono prima di tutto e vogliamo garantire continuità con il massimo supporto per arrivare al top in ambito nazionale e internazionale. Tutti si aspettano maggiori successi, noi faremo crescere i talenti del nostro club, miglioreremo le strutture, fortificheremo il club anche fuori dal campo, rafforzeremo il team commerciale e del marketing. Tutte le 'squadre' nerazzurre devono essere competitive. Il nome del brand arriverà con forza in Cina, in Asia e in America, con focus sull'Italia. Il nostro staff ha costruito un grande team, ora diventerà un ponte per generare scambi e supporti reciproci, creando comunità in ogni parte del pianeta. La trasformazione digitale del club continuerà, ci porterà ad essere leader nel mondo con il contatto diretto tra fans e calciatori. Così genereremo momenti indimenticabili. Chiudo col dire che l'Inter non è solo una squadra di calcio. Lo sport insegna tanto, consegna valori. Noi giocheremo nel segno del gioco pulito, del fair play, del rispetto, della diversità e dei fratelli del mondo. Daremo attenzioni nell'area scout, oltre che nel calcio femminile. Saremo rappresentati nell'ECA, in Federazione e nella Lega di A. Due anni fa iniziava un viaggio, come 110 anni fa, da quando mi sono fatto carico di questo progetto, voglio solo rendere l'Inter il miglior club del mondo. Possiamo farcela. Forza Inter".