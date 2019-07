Zico: "Paquetà grande intelligenza, il Milan può fare il salto di qualità"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

Zico, ex calciatore brasiliano dell'Udinese, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ai margini dell'evento Premio Fair Play Menarini. Spazio anche al Milan e a Paquetà, apprezzato dall'ex giocatore verdeoro.

Cosa pensa del Milan?

"Sono tifoso di Paquetà, speriamo possa continuare a crescere nel calcio italiano. Auguro buona fortuna a Maldini, conosce bene il Milan. In questo modo chi arriverà potrà conoscere la mentalità vincente che hanno sempre avuto. Spero possa fare il salto di qualità".

Il vero ruolo di Paquetà?

"Lui è centrocampista di qualità, non è un trequartista e non può giocare davanti ai difensori. Lo conosco da quando aveva quindici anni, è un giocatore che ha una grande intelligenza, è uno che arriva e fa gol. Lui può giocare come mezzala".