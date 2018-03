Zidane: "Con la Juventus sfida da 50 e 50"

© foto di J.M.Colomo

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato della sfida contro la Juventus che affronterà nei quarti di finale di Champions League. "Ho giocato cinque anni in bianconero e ogni volta che ci gioco contro mi emoziono. Avrei preferito evitarli per tante ragioni, ma quando li affronteremo metterò da parte sentimenti e ricordi, che tengo sempre bene in mente, e mi concentrerò sulle partite. E' una Juve forte come quella dello scorso anno, sono molto competitivi e sarà una doppia sfida molto difficile ed equilibrata. Direi che le chance di passare il turno sono 50 e 50%".