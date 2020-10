Zidane conferma l'interesse del Real: "Aouar potrebbe giocare qui". Juve e Arsenal alla finestra

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Levante, mister Zinedine Zidane ha confermato l'interesse nei confronti del giovane talento offensivo dell'Olympique Lione, Houssem Aouar: "È un grandissimo giocatore, non ho dubbi su di lui. Un giorno potrebbe giocare nel Real Madrid, ma oggi la mia testa è proiettata solamente sulla rosa attuale. Non so quali informazioni abbiate al riguardo...", le parole del tecnico del Real Madrid sull'obiettivo tra le tante anche della Juventus e dell'Arsenal.