Zidane e un sogno mai riuscito a nessuno: la Champions per 3 anni di fila

Zinedine Zidane è il primo allenatore ad aver vinto la Champions League, con questo format e con questa definizione, per due anni consecutivi.

Ma il tecnico francese, grazie al successo per 2-1 del suo Real a Monaco di Baviera ha concrete possibilità di diventare il primo allenatore a vincere per tre volte il massimo torneo continentale. Non sarà nel caso il primo ad arrivare fino in fondo alla competizione per tre anni di fila, ci avevano già penasto Marcello Lippi e prima ancora Fabio Capello, per restare in ambito italiano. A loro, però, in due delle tre occasioni era andata male.

Questi gli allenatori capaci di vincere per due anni consecutivi la Coppa dei Campioni/Champions League

JOSE VILALONGA LLORENTE (Spagna, Real Madrid)

1956, Parigi, Real Madrid-Reims 5-3

1957, Madrid, Real Madrid-Fiorentina 2-0

LUIS CARNIGLIA (Argentina, Real Madrid)

1958, Bruxelles, Real Madrid-Milan 3-2 dts

1959, Glasgow, Real Madrid-Eintracht Francoforte 7-3

BELA GUTTMAN (Ungheria, Benfica)

1961, Berna, Benfica-Barcellona 3-2

1962, Amsterdam, Benfica-Real Madrid 5-3

HELENIO HERRERA (Argentina, Inter)

1964, Vienna, Inter-Real Madrid 3-1

1965, Milano, Inter-Benfica 1-0

STEFAN KOVACS (Romania, Ajax)

1972, Rotterdam, Ajax-Inter 2-0

1973, Belgrado, Ajax-Juventus 1-0

DETTMAR CRAMER (Germania, Bayern)

1975, Parigi, Bayern-Leeds 2-0

1976, Glasgow, Bayern-Saint Etienne 1-0

BOB PAISLEY (Inghilterra, Liverpool)

1977, Roma, Liverpool-Borussia Monchengladbach 1-0

1978, Londra, Liverpool-Brugge 1-0

BRIAN CLOUGH (Inghilterra, Nottingham Forest)

1979, Monaco di Baviera, Nottingham Forest-Malmo 1-0

1980, Madrid, Nottingham Forest-Amburgo 1-0

ARRIGO SACCHI (Italia, Milan)

1989, Barcellona, Milan-Steaua 4-0

1990, Vienna, Milan-Benfica 1-0