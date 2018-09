Zidane: "Ecco perché la Juve ha battuto il Real. CR7 leader in campo"

© foto di Imago/Image Sport

"A Madrid sei costretto a vincere tutto". Questo il messaggio che Zinedine Zidane, attraverso una lunga intervista concessa al sito dell'Uefa, ha mandato al suo successore alla guida del Real, ovvero Julen Lopetegui. Il tecnico francese ha parlato anche dei tre successi sulla panchina dei blancos in Champions League: "Il trionfo più bello? Tutti e tre i titoli sono stati fantastici e speciali per diversi motivi. Il primo perché era la mia prima vittoria come allenatore; il secondo è stato tanto simbolico quanto intenso, con la svolta a metà gara in finale contro la Juve e con una prestazione eccezionale nella ripresa. Il terzo è stato il completamento dalle tre stagioni come allenatore del Real. Juventus unica squadra a batterci in cinque anni? È stato sicuramente uno di quei casi in cui pensavamo di aver già praticamente ottenuto la qualificazione. Questa è la bellezza del calcio, anche ai massimi livelli. Potrai stare comodo e rilassato, solo se sei in grado di evitare qualsiasi perdita di concentrazione. Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos? Entrambi hanno una grande influenza all'interno dello spogliatoio. Sergio Ramos è un leader naturale, Cristiano Ronaldo è un leader in campo che ispira i suoi compagni. Si completavano bene l'uno con l'altro".