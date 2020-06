Zidane gli preferisce Carvajal, Hakimi vola in Italia: è il nuovo gioiello Inter

La settimana non è stata certo facilissima per l'Inter. Perché dopo il pareggio contro il Sassuolo nello scorso turno infrasettimanale, la sfida contro il Parma ha messo a nudo molti problemi della squadra di Conte, fortunata con il pari di De Vrij e il tap-in di testa di Bastoni, in una gara che probabilmente non l'avrebbe vista vincere ai punti. Tant'è.

ATTERRA HAKIMI - Da dimenticare il commiato al Borussia Dortmund, visto lo 0-4 patito contro l'Hoffenheim, Hakimi è volato oggi in Italia per le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi cinque anni. Un acquisto top che è favorito da ZInedine Zidane: gli ha sempre preferito Carvajal - perché più difensivo - e nelle rotazioni davanti sarebbe davvero complicato trovargli spazio.

PERCHÉ SERVE ALL'INTER - Né Candreva, comunque autore di una buona stagione, né Moses sono a giocatori di livello mondiale, Hakimi lo può diventare senz'altro. Dopo il Borussia Dortmund lo attende la consacrazione, sulla fascia destra non avrà grandi rivali e potrà essere il terzino di spinta che difficilmente può arrivare anche a sinistra.