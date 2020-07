Zidane: "Jovic è un calciatore forte, ci conto. Futuro? Vedremo cosa succederà"

Durante l'odierna conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Alaves, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato anche di Luka Jovic e del suo futuro. Ricordiamo che nella giornata di oggi il suo agente (lo stesso di Rebic) ha incontrato il Milan per porre le basi di una eventuale trattativa: "Non vogliamo rischiare e quindi non sarà con noi (nei giorni scorsi era entrato in contatto con un amico positivo al Coronavirus, quindi è in isolamento, ndr), anche se spero che torni presto. Non è felice per questa situazione e per le lesioni che ha avuto. Per me è un calciatore forte, un attaccante che segna anche se non ha giocato molto. Io però conto su di lui, anche per il prossimo anno. So bene che ci sono molte voci a riguardo, vedremo come andrà la cosa. Ripeto, per me è un ottimo calciatore".