Zidane lascia il Real - Alla Guardiola: la necessità di vincere altrove

© foto di J.M.Colomo

Come per Pep Guardiola, i detrattori di Zinedine Zidane - pochi in confronto a quelli che, due anni e mezzo fa, pronosticavano un percorso molto corto per l'ex tecnico del Real Madrid - gli hanno imputato, in queste stagioni, di vivere nella propria nicchia, senza uscire dalla comfort zone di calciatori come Modric, Casemiro e Kroos, tre centrocampisti di livello mondiale che reggevano i piloni della sua straordinaria formazione.

Quindi per Zizou è necessario, dopo due stagioni e mezzo di dominio incontrastato a livello europeo, cambiare. Tentando di diventare qualcosa di più di un super consulente, gestore di un gruppo di campioni quasi irripetibile. Vincere lontano da Madrid significherebbe la reale consacrazione da "rivoluzionario" del calcio. Cosa che Guardiola è stato e che, per ora, lui non è.